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Мурманская область. Арктика02.08.17 07:00

Впервые на Северном флоте спасательный глубоководный аппарат погрузился на глубину 1000 метров

Экипаж глубоководного спасательного аппарата Северного флота АС-34 во взаимодействии с личным составом спасательного судна-носителя «Георгий Титов» завершил цикл тренировочных глубоководных погружений.

Отработка спасателей-глубоководников проходила в глубоководных районах Норвежского моря. Программой тренировки предусматривалось выполнение обязательного комплекса упражнений по надводному и подводному маневрированию, подводному ориентированию, поиску и допоиску условно затонувшего объекта на глубинах, близких к максимальным.

Впервые на Северном флоте спасательный глубоководный аппарат погрузился на глубину 1000 метров.

Личный состав спасательного аппарата АС-34 Северного флота на постоянной основе отрабатывает практические занятия по оказанию помощи терпящим бедствие подводным лодкам. Регулярно проходят флотские учения по оказанию помощи экипажам условно аварийных подводных лодок, лежащих на грунте.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в летнем периоде обучения 2017 года специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота отработают элементы спасения экипажа подводной лодки, условно терпящей бедствие. Они осуществят поиск подводной лодки с помощью новейшей гидролокационной аппаратуры отечественного производства, определят ее местоположение, обследуют корпус с использованием необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов. Также планируется отработка посадки аварийно-спасательного глубоководного аппарата на комингс-площадку подводной лодки и эвакуация экипажа.

Глубоководный спасательный аппарат Северного флота АС-34 прошел полную модернизацию в период 2014 - 2016 годов.

 

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