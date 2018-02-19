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Мурманская область. Арктика19.02.18 07:20

Впервые обобщена информация о всех видах рыб, обитающих в Арктике

В феврале этого года  в свет вышла книга «Морские рыбы Арктического региона», подготовленная в рамках программы CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna) Арктического Совета. Её авторами являются 11 учёных из США, Норвегии, России, Канады и Дании.

От России в подготовке этого объёмного и серьезного научного издания приняли участие мурманские учёные - А. Долгов (Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии - ПИНРО) и О. Карамушко (Мурманский морской биологический институт - ММБИ).

Книга состоит из двух томов объёмом более 700 страниц. В списке литературы более 1200 литературных источников, среди которых много неизвестных иностранным учёным работ отечественных ихтиологов на русском языке.

В книге впервые обобщена информация о всех видах рыб, обитающих в Арктике, с учётом результатов исследований последних лет в период резких климатических изменений и потепления Арктики. Ранее такие сводки существовали только для отдельных районов или стран.

В книге представлены описания 205 видов рыб, обитающих в Арктике, с картами их глобального распространения, описанием морфологии и условий обитания, а также пособие по их видовой идентификации с фотографиями. Кроме того, во введении при описании различных семейств представлена информация ещё о 24 видах рыб, которые встречаются только на границах Арктики или у которых есть таксономические проблемы.

В связи с продолжающимся потеплением Арктики, можно ожидать, что новые холодноводные виды рыб будут проникать в Арктический регион, а район и площадь распространения арктических видов рыб будет сокращаться. Карты распространения отдельных видов, представленные в этом атласе, могут быть использованы для отслеживания возможных изменений в распределении этих видов.

Пособие по идентификации видов будет очень полезно для определения холодноводных рыб, т.к. таких пособий не очень много, особенно содержащих сведения о всех районах Арктики, сообщает пресс-служба ПИНРО.

 

 

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