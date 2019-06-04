Впервые работа выездной общественной приёмной Министерства обороны пройдёт на островах Арктической зоны

Сегодня на Северном флоте начала работу выездная общественная приемная Министерства обороны Российской Федерации. В её работе, которой руководит начальник Управления Министерства обороны по работе с обращениями граждан Наталья Белоусова, принимают участие представители командования Северного флота, акционерного общества «Военторг», а также представители правительства Архангельской области, города Северодвинск и городского округа Новая Земля.

В состав приёмной включены около 20 специалистов финансово-экономических, жилищных, кадровых, медицинских, социальных управлений.

Впервые работа выездной общественной приёмной Министерства обороны Российской Федерации пройдёт на островах Арктической зоны ответственности Северного флота, на архипелаге Новая Земля и в режиме видеоконференции, на самом северном архипелаге в Северном Ледовитом океане - Земле Франца-Иосифа.

Как сообщает пресс-служба СФ, с 4 по 6 сентября запланированы рабочие встречи командования и личного состава частей, кораблей и соединений Северного флота с членами общественной приёмной для обсуждения проблемных вопросов, касающихся социального обеспечения военнослужащих и членов их семей.

Особенностью работы выездной приёмной на Крайнем Севере является тесное взаимодействие с представителями органов местной власти.

Целью выездной приемной является изучение вопросов, наиболее интересующих граждан, проходящих военную службу или работающих на Северном флоте.

Выездная приёмная предусматривает общение с гражданами в двух форматах – общение с залом, ответы на вопросы, которые, как правило, касаются большинства заявителей и требуют разъяснений, а также индивидуальный личный прием, где персонально решается вопрос каждого заявителя.