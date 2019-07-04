Впервые с 2017 года курсанты мурманской мореходки пройдут практику на барке «Седов»

Сегодня впервые с 2017 года курсанты Мурманского государственного технического университета отправились из Мурманска в Калининград, чтобы в этой навигации пройти плавательную практику на учебном парусном судне «Седов». Уже 7 июля 67 юношей и девушек из Мурманской области выйдут в море.

«Это событие невозможно переоценить для морского образования, где плавательный ценз является ключевой позицией с точки зрения получения рабочего диплома. Моряк – это практика, прежде всего», – сказал Сергей Агарков, ректор МГТУ Сергей Агарков.

Возрождается и традиция захода легендарного барка «Седов» в мурманский порт. В этом году парусник будет пришвартован в Мурманске с 31 июля по 4 августа.