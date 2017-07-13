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Мурманская область. Арктика13.07.17 13:21

Впервые с декабря прошлого года в России отмечен рост среднего чека в месячном выражении

Средний чек жителя России за один поход в магазин в июне вырос на 1%, или на 5 рублей по сравнению с маем и составил 517 рублей, говорится в пресс-релизе исследовательского холдинга «Ромир».

Средний чек после многомесячного снижения в июне сменил отрицательную динамику на положительную. Таким образом, средний чек в первом летнем месяце прибавил почти 1% к майскому значению и достиг показателя в 517 рублей, говорится в исследовании. Рост среднего чека в месячном выражении произошёл впервые с декабря прошлого года - тогда показатель вырос на 7,8% к ноябрю.

Холдинг отмечает, что вклад в рост среднего чека в июне внесли, прежде всего, жители Южного федерального округа, где чек увеличился за месяц на 4,6% - до 473 рублей. Средний чек жителя Центрального федерального округа составил 596 рублей (плюс 1,2% по сравнению с маем), Северо-Западного – 636 рублей (минус 4,5%), Приволжского - 457 рублей (плюс 2,8%), Уральского - 437 рублей (плюс 0,9%).

Среднестатистический житель Сибири в июне за один поход в магазин потратил 402 рубля (на уровне мая), житель Дальнего Востока - 473 рубля (минус 8,5%). В Москве средний чек в июне увеличился на 0,7% по сравнению с маем и составил 682 рубля, в Санкт-Петербурге - напротив, сократился на 1,8%, до 703 рублей.

В рамках стратегии интенсивного шопинга, когда покупатели посещают большее количество торговых точек в поисках лучших ценовых и продуктовых предложений, продолжается рост среднего чека в дискаунтерах и магазинах у дома. За месяц чек в этом канале прибавил 3,1%,  отмечает холдинг«Ромир». Средний чек в супермаркетах в июне вырос на 1,6%, в гипермаркетах - снизился на 2,2%, в магазинах традиционной торговли - на 0,4%.

 

Комментарии

№ 113.07.17 13:30 - ЕленаЭтому удивляться не стоит: июнь - начало отпусков, северяне поехали с деньгами в среднюю полосу и на юг... Вот цифры и показывают рост чеков в Южном федокруге, а падение СЗФО продолжается, так как людей меньше. Да и мы работаем для того, чтобы хорошо отдохнуть летом. Посмотрим какие цифры по чеку будут в октябре-декабре этого года.
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Комментарий к новости:Впервые с декабря прошлого года в России отмечен рост среднего чека в месячном выражении
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