Впервые в истории морской десант Арктической группировки Северного флота высадился на Чукотке

Подразделения морской пехоты и арктической мотострелковой бригады Северного флота в ходе начавшихся учений «Восток-2018» впервые высадили морской десант на необорудованное побережье Чукотского моря в районе мыса Ванкарем. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Морская десантная операция сил Северного флота на Чукотке была проведена впервые в современной истории. Учение прошло в несколько этапов. Действия экипажей кораблей и десанта были слажены и заранее отработаны», - сообщили в российском ведомстве.

На первом этапе при огневой поддержке большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» морские пехотинцы провели бой и обеспечили подход больших десантных кораблей «Кондопога» и «Александр Отраковский» с основными силами. Десантирование бронетехники на побережье отрабатывалось на втором этапе учений.

«Десантирование было проведено способом «на упор», при котором десантные корабли вплотную подходят к береговой черте и техника выходит непосредственно на берег. Огневую поддержку высадки морского десанта также осуществляли корабельные вертолёты Ка-27, поднимавшиеся с борта БПК «Вице-адмирал Кулаков», - рассказали в Минобороны.