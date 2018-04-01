Впервые в лыжном марафоне международного 84-го Праздника Севера победили спортсмены из Мурманской области

Кульминацией Полярной олимпиады стал 45-й лыжный марафон, который прошёл вчера в мурманской Долине Уюта. На дистанции 50 км стартовали около тысячи участников из разных уголков России, а также Белоруссии, Эстонии, Казахстана, Финляндии, Швеции, Германии, Австрии, США, Австралии и других государств. Вместе с ними покорять марафонскую дистанцию отправились олимпийские чемпионки Анна Богалий, Ольга Зайцева и чемпион мира Алексей Петухов.

В мужской гонке Петухов захватил лидерство и сумел удержать его вплоть до финиша. Результат мурманчанина составил 2 часа 14 минут 4,2 секунды. Вторым пересек финишную черту белорус Юрий Астапенко – 02:14.04,7. Третьим – его товарищ по команде Роман Елетнов. Его время - 02:14.05,8. Многократный победитель мурманских марафонов, любимец публики белорусский спортсмен Сергей Долидович завершил гонку четвертым.

У женщин весь пьедестал почета заняли мончегорки. Золотую медаль завоевала Анна Белая – 02:31.41,4. Серебряным призером стала Анастасия Власова – 02:33.25,0. Бронзовым – Екатерина Бурянина, ее результат 02:38.16,5.

1 апреля в Долине Уюта состоится марафон классическим стилем. Старт в 11 часов.