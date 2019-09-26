Впервые в мировой истории экспедиционный отряд Северного флота прошёл морским проливом между островами Угольной Копи и Грили

Комплексная экспедиция Северного флота на Землю Франца-Иосифа, действующая на спасательном буксирном судне «Алтай», приступила к завершающему этапу исследований архипелага. Через неделю судно вернётся в главную базу Северного флота – Североморск, откуда 15 августа начинался его поход в Арктику.

Работы прошедшей недели были направлены на изучение внутренних областей. Несколько дней были посвящены комплексному обследованию острова Алджера и близлежащих островов. Моряки-североморцы вместе с учеными Русского географического общества и национального парка «Русская Арктика» неоднократно высаживались на берега этого острова и проводили детальный осмотр мест, имеющих значение в истории освоения архипелага. Специалисты обследовали зимовье экспедиции Циглера-Болдуина – «Camp Ziegler» 1902 года, которое также использовалось участниками экспедиции Энтони Фиала 1903-1905 годов. Большой интерес у них вызвало состояние промежуточного лагеря этой экспедиции 1904 года. Биологи Русского географического общества, подобно ученым экспедиции Отто Шмидта на ледокольном пароходе «Георгий Седов» 1930 года, собрали необходимые биологические материалы.

Как сообщает пресс-служба СФ, после дистанционного осмотра животного мира острова Матильды спасательное буксирное судно «Алтай» с комплексной экспедицией на борту направилось проливами Маркама и Британский канал к острову Джексона, где на расположенном южнее островке Кверини был выполнен поиск биологических следов нарвалов.

Вознаграждением для упорных исследователей стало обнаружение и исследование продовольственного склада экспедиции Ивлина Болдуина 1901-1902 года на южном побережье острова Грили. Специалистами отмечено стремительное разрушение объекта под воздействием сползания осадочных пород из-под ледника. Учёные нашли исторические артефакты – остатки снаряжения первооткрывателей: нарты, лыжи, пилы и прочие предметы. В целях сохранности часть находок была перенесена от кромки воды вглубь острова.

Впервые в мировой истории экспедиционный отряд прошёл морским проливом между островами Угольной Копи и Грили. Ранее там проходили либо по льду, либо на лодках. СБС «Алтай» стал первым среднетоннажное судно, прошедшим этим безымянным проливом. Перед проходом пролива он был обследован гидрографической группой комплексной экспедиции. Её специалисты провели необходимые промеры глубин и скорости течения.