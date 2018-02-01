Впервые в Мурманске пройдёт День пассажира

9 февраля АО «Электотранспорт» проведет «День пассажира», приуроченный к годовщине образования предприятия. В салонах автобусов и троллейбусов у мурманчан появится возможность пообщаться с руководителями служб предприятия, задать интересующие их вопросы, высказать мнение о качестве обслуживания.

– На сегодняшний день проведён ряд расчётных мероприятий по реорганизации маршрутов, которые действуют на территории города, – отметил генеральный директор АО «Электотранспорт» Сергей Коробков. – Мы предложим рассмотреть эти варианты изменений пассажирам, а также расскажем о программе дальнейшего развития предприятия.

В этот день на предприятии с 10.00 до 11.00 пройдет «Горячая линия»: Сергей Коробков ответит на все интересующие горожан вопросы по телефону: 653-135.

Кроме того, с 7 по 9 февраля для всех желающих будут проводиться экскурсии в автобусное и троллейбусное депо, а также музей АО «Электотранспорт».

Ещё одна приятная новость ждет мурманчан: в преддверии 51 –летия со дня основания предприятия на городские маршруты выйдут четыре новых троллейбуса. Машины произведены в Вологде и адаптированы под суровый климат заполярной столицы.

В современных машинах предусмотрена возможность для перевозки малоподвижных групп населения. Троллейбусы обладают низким уровнем пола по всей длине салона, высокой маневренностью и плавностью хода, спроектированы и изготовлены с учетом требований удобства, комфорта и безопасности пассажиров.