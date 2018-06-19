Впервые в Мурманске пройдёт рыбный фестиваль «Дары моря»

Ко Дню рыбака - с 5 по 8 июля в павильоне «МурманЭКСПО» состоится первый рыбный фестиваль «Дары моря». В дни фестиваля мурманчан ждёт насыщенная программа с выступлениями мурманских писателей и музыкантов, проведением тест-драйвов.

«Есть ли в нашем городе семья, где кто-то не связан с рыболовецким флотом или никогда не был на рыбалке? День рыбака – это семейный праздник, это повод вспомнить флотские байки, еще раз похвастаться фантастическим уловом, спеть любимые песни о море, - делится с нами директор компании «МурманЭКСПОцентр» Алексей Савинцев. – Всех гостей ждёт не просто ярмарка, а калейдоскоп мероприятий все эти четыре дня!»

Участники ярмарки предложат широкий ассортимент рыбы и морепродуктов как мурманского производства, так и других регионов, дегустации рыбных блюд и деликатесов. Для любителей активного отдыха – рыболовный инвентарь, снаряжение, экипировка, автомобили повышенной проходимости.