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Мурманская область. Арктика05.09.17 09:33

Впервые в Мурманской области прошёл муниципальный этап ролевой игры для молодёжи «Антитеррор»

В Ковдоре впервые в Мурманской области на муниципальном уровне прошла ролевая игра для молодёжи «Антитеррор». Опыт проведения команд молодых людей через смоделированные ситуации, имитирующие обнаружение подозрительных предметов, людей или экстремистских материалов, до этого был реализован только на областном уровне по инициативе областного управления МВД России и Министерства по внутренней политике Мурманской области. По поручению губернатора Мурманской области Марины Ковтун проект «Антитеррор», признанный успешным, в июле текущего года был распространен на все муниципальные образования Заполярья. Первыми инициативу областного УМВД и Правительства Мурманской области реализовали сотрудники отдела по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Ковдорского района.

В игре, приуроченной к Дню памяти жертв террора и солидарности в борьбе с терроризмом, приняли участие студенты Ковдорского политехнического колледжа и курсанты военно-патриотических клубов «Граница» МАОУ ДОД  Центра детского творчества и «Вулкан» ГАПОУ МО «Ковдорский политехнический колледж», команда спортивного клуба «Живая крепость» и «Совета молодых специалистов АО «Ковдорский ГОК».

В течение часа команды проходили по маршрутным листам, выполняя задания на пяти станциях: «Студенческая аудитория», «Библиотека», «Подземка», «Интернет», «Железнодорожный вокзал». Волонтерами игры работала команда добровольческого движения «Импульс» МАУК «ГДК», получившая заранее от организаторов игры подробные рекомендации.

Молодые люди учились находить экстремистские материалы в сети Интернет и печатных текстах, выявлять подозрительных людей среди пассажиров в зале ожидания и правильно вести себя при обнаружении подозрительных предметов в студенческой аудитории.

По итогам игры на I месте оказалась команда военно-патриотического клуба «Вулкан»  ГАПОУ МО «Ковдорский политехнический колледж».  II место у сборной команды  ГАПОУ МО «Ковдорский политехнический колледж», III место у команды «Совета молодых специалистов АО «Ковдорский ГОК». Все команды награждены грамотами администрации Ковдорского района, участникам команд и волонтерам вручены памятные значки с логотипом мероприятия. Команды-призеры  получили памятные награды, а участникам команд были вручены медали от отдела по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Ковдорского района.

Команда-победитель игры будет представлять Ковдорский район на областном этапе игры «Антитеррор-2017», сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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