Мурманская область. Арктика31.07.17 07:10
Впервые в Мурманской области прошло Первенство СЗФО по настольным спортивным играм среди инвалидов
В Оленегорске прошло Первенство СЗФО по настольным спортивным играм среди инвалидов. В соревнованиях приняло участие 94 спортсмена из Мурманской, Архангельской, Ленинградской областей, г.Москвы и г Оренбурга.
В торжественном открытии соревнований приняла участие председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области С. Наумова. Стоит отметить, что данный вид соревнований такого уровня проводится в Мурманской области впервые. В программу соревнований вошли три игры: новус, джакколо и шаффлборд.
По итогам соревнований в командном зачёте победителями стали: 1 место – «Дети ВОВ» (г.Оленегорск); 2 место – «Рожденные в СССР» (г.Оленегорск); 3 место - МРО «Всероссийское общество глухих» (г.Мурманск).
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Последние комментарии
Поморник
30.07.17 17:44
Да, есть что-то завораживающее в этих ровных и красивых шеренгах военных моряков. Согласен с предыдущим откликом, что за этой мишурой прячутся картинки страшных военных будней - взрывы, рваный металл,
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Vbnzq
30.07.17 16:31
Посмотрел эти красивые фотографии, и что-то мне стало грустно и противно. Я понимаю, что царю нашему во Кремле скучно, да и многочисленным енералам захотелось побренчать цацкам на потешном параде. А в
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MargaritAB
29.07.17 10:38
Сейчас любое сообщение необходимо проверять и проверять, так как писаки услышат звон и начинают треньдеть, не понимая сути. Лишь бы прокукарекать. Так и с кладом в Зеленоборском, а сенсация началась с
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