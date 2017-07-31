Впервые в Мурманской области прошло Первенство СЗФО по настольным спортивным играм среди инвалидов

В Оленегорске прошло Первенство СЗФО по настольным спортивным играм среди инвалидов. В соревнованиях приняло участие 94 спортсмена из Мурманской, Архангельской, Ленинградской областей, г.Москвы и г Оренбурга.

В торжественном открытии соревнований приняла участие председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области С. Наумова. Стоит отметить, что данный вид соревнований такого уровня проводится в Мурманской области впервые. В программу соревнований вошли три игры: новус, джакколо и шаффлборд.

По итогам соревнований в командном зачёте победителями стали: 1 место – «Дети ВОВ» (г.Оленегорск); 2 место – «Рожденные в СССР» (г.Оленегорск); 3 место - МРО «Всероссийское общество глухих» (г.Мурманск).