Впервые в рамках форума «Шаг в будущее» состоится Региональная бизнес-школа-выставка

С 10 по 15 ноября в Мурманске состоится Молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее» в рамках Российской научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее».

Торжественное открытие форума состоится 10 ноября в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в рамках мероприятий Центральной региональной площадки VIII Всероссийского Фестиваля науки НАУКА 0+ в Мурманской области.

В рамках форума на базе ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж» (г. Мурманск, ул. Ломоносова, 16) будут проведены: 11 ноября - I Региональная молодёжная научная конференция; 12 ноября - XXI Региональная научная и инженерная выставка молодых исследователей «Будущее Севера»; 13 ноября - XIII Соревнование молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации; 14 ноября - XVI Региональное соревнование юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР».

Впервые в рамках форума 12 ноября состоится Региональная бизнес-школа-выставка, направленная на развитие у школьников и студентов навыков научного предпринимательства, способствующих внедрению экономически перспективных разработок в области инженерных, естественных наук, математики и информационных технологий.

Образовательная программа для участников форума (мастер-классы, лекции, экскурсии в лаборатории, работа на тренажерах и иные мероприятия) будет организована 12-14 ноября на базе ФГБОУ ВО «МГТУ», ФГБОУ ВО «МАГУ», детского технопарка «Кванториум 51».