Впервые в рамках «Лыжни дружбы» состоялись международные лыжные старты «Лыжня эколят – молодых защитников природы» с участием детей из России, Финляндии, Норвегии

Сегодня в приграничном посёлке Раякоски Печенгского района Мурманской области состоялась XXI традиционная массовая лыжная гонка стран Баренц-региона «Лыжня дружбы». Как и всегда, первыми на старт вышли инициаторы гонки — пограничники трёх стран. Лыжня длиной 12 километров проходит по территории России, Норвегии и Финляндии. Это единственный день, когда пересечь границы стран-соседок можно без виз.

«В 21-й раз маленький посёлок на границе трёх стран принимает большое количество любителей лыжного спорта. «Лыжня дружбы» начиналась как соревнование пограничников стран-соседок, а сегодня это возможность для всех любителей активного отдыха поучаствовать в лыжном пробеге через три границы, и число желающих растет из года в год», – обратился к участникам забега первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Первый заместитель главы региона пожелал спортсменам и любителям лыжных гонок активной борьбы и хорошего весеннего настроения. С международным праздником спорта участников гонки также поздравили представители пограничных ведомств полковник Евгений Медников (Россия), полковник Рогер Якобсен (Норвегия) и Весса Арфман (Финляндия).

Впервые в «Лыжне дружбы» приняла участие двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий. Всего на старт в этом году вышли свыше 3,5 тысячи человек. «Лыжня дружбы» состоялась в рамках программы 84-го Праздника Севера.

Помимо основного забега впервые в этом году в рамках «Лыжни дружбы» состоялись международные лыжные старты «Лыжня эколят – молодых защитников природы» с участием детей из России, Финляндии, Норвегии в возрасте 12-14 лет. Эти старты инициировала член Совета Федерации, председатель рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий Всероссийской акции «Россия – территория эколят – молодых защитников природы» Татьяна Гигель.