Впервые в рамках праздника «Профессионалы на Мурмане – 2019» прошёл конкурс по специальности «Электрогазосварщик»

Сегодня на промплощадке ремонтного управления АО «Олкон» прошёл завершающий в этом году конкурс регионального праздника «Профессионалы на Мурмане – 2019» - конкурс по профессии «Электрогазосварщик».

Оленегорский горно-обогатительный комбинат уже не раз становился площадкой для конкурсов профессионального мастерства Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, однако конкурс по специальности «Электрогазосварщик» прошёл впервые, как на данном предприятии, так и за всю историю существования проекта.

В ходе соревнований участники прошли теоретический тест, в который были включены вопросы на знание технологии, оборудования и инструмента, а также требований охраны труда и пожарной безопасности.

Практическое задание включало в себя сварку контрольного сварного соединения при помощи ручной дуговой сварки. Специалисты АО «Олкон», входившие в состав жюри, оценивали результаты на основании визуального и измерительного контроля получившихся образцов. Так, оценивались смещение кромок, нарушение зазора, нарушение выбора диаметра электрода, выбор величины сварочного тока, качество зачистки и многое другое.

Призовые места распределились следующим образом: I место – Алексей Кривонос, студент Оленегорского горнопромышленного колледжа; II место – Дмитрий Коноплев, студент Полярнозоринского энергетического колледжа; III место – Семен Медведенко, студент Печенгского политехнического техникума.

АО «Олкон» также поощрило Алексея Кривоноса за победу в отдельной номинации – «Сварщик с наибольшим баллом по итогам индивидуального практического конкурса».