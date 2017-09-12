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Мурманская область. Арктика12.09.17 16:05

Впервые в России была проведена апробация уникальной технологии по изменению траектории дрейфа огромного айсберга

Компания «Роснефть»  отбуксировала в Арктике айсберг массой более одного миллиона тонн - в 13 раз больше, чем айсберг, потопивший «Титаник», рассказал вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин в выступлении на 13-ой выставке и конференции «RAO/CIS Offshore».

- Впервые в России была проведена апробация уникальной технологии по изменению траектории дрейфа айсбергов путем внешнего воздействия. Специалисты компании успешно выполнили буксировку айсберга массой свыше одного миллиона тонн, что является не только первым опытом в российской Арктике, но и значительным событием в мировой практике. Для сравнения, странствующий айсберг, ставший причиной гибели «Титаника», весил всего 75 тысяч тонн, - рассказал Шишкин, пишет 1prime.ru.

«Роснефть» ведёт активную работу в направлении создания и внедрения новой техники, технологий, позволяющих осуществлять деятельность в экстремальных природно-климатических условиях. «Я, наверное, не преувеличу, если скажу, что освоение Арктики в плане технологий, новой техники, машиностроения, может быть, даже сравнимо с освоением космоса, а может быть даже по деньгам и более круче», - отметил Шишкин.

Участники экспедиции «Роснефти» на ледоколе «Капитан Драницын» при научной поддержке судна «Академик Трёшников» в 2016 году впервые в российской истории провели в Карском море эксперименты по буксировке айсбергов, многие из которых в десятки раз превышали размеры ледокола, сообщали журналистам участники этого похода в Мурманске в октябре прошлого года.

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