Впервые за четыре года на морском канале Обской губы образовался неподвижный лед

Как сообщает пресс-служба компании «Атомфлот», причиной продления навигации стала тяжёлая ледовая обстановка, сложившаяся в акватории Северного морского пути.

Впервые за четыре года на морском канале в баре Обской губы образовался неподвижный лёд - припай, вскрытие которого парализовало самостоятельное движение судов, в том числе газовозов и танкеров. Судовладельцы уже подали заявку на продление договора по ледокольному обеспечению. Сроки зимне-весенней навигации будут увеличены, как минимум, на первую декаду июля, отмечают в «Атомфлоте».

Сейчас в Обской губе работают два мелкосидящих атомных ледокола – «Таймыр» и «Вайгач». Экипажам атомоходов предстоит вывод судов из льда. В порту Сабетта работы по сопровождению танкеров и газовозов возьмут на себя суда «Портофлота»: буксир ледового класса «Тамбей» и ледокольный буксир «Юрибей». Вместе с ними постановку и отвод от причалов будет осуществлять ледокол «Москва».

В конце июня к команде «Портофлота» присоединится буксир ледового класса «Пур».