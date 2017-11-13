Впервые звание «шихан» Федерации кёкусинкай России присвоено представителю Мурманской области

10-11 ноября в вотчине Шихана Красногира в Медвежьегорске состоялась 27-я Осенняя школа карате кёкусинкай Северо-Западного федерального округа.

На традиционном мероприятии Федерации кёкусинкай России традиционно присутствовала команда тренеров Федерации Кёкусинкай Мурманской области (ФКМО): руководитель ФКМО Анатолий Криводедов, исполнительный директор ФКМО Виталик Бабенко, Анна Кочанова, Рожков Виктор, Влад Полтавец, Семён Сумин, Алик Зиявутдинов.

В торжественной обстановке сенсею Анатолию Викторовичу Криводедову был вручён сертификат на 5-й дан.

В Российском кёкушине стало на одного шихана больше. В Мурманской области званием «Шихан» от Федерации кёкусинкай России удостаивается первый человек, сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области.