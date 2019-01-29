Врач-анестезиолог-реаниматолог оказался мошенником

Прокуратурой Ленинского административного округа города Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении врача-анестезиолога-реаниматолога одного из медицинских центров Мурманска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что в феврале 2018 года подсудимый ввёл в заблуждение пациентку, относительно необходимости применения платной анестезии при проведении операции, в результате чего путем безналичного перевода получил от пациентки денежные средства в сумме 3000 рублей. При этом пациентке в ходе операции была оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счёт средств федерального бюджета.

Подсудимый вину в инкриминируемом преступлении не признал. В ходе расследования уголовного дела установлено, что денежные средства им были возвращены потерпевшей.

Мировой судья признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.