Врач-хирург Мурманского многопрофильного центра имени Н.И. Пирогова принял участие в Съезде онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии

В конце апреля врач-хирург первого хирургического отделения, сертифицированный онколог Мурманского многопрофильного центра имени Н.И. Пирогова Вячеслав Добров участвовал в юбилейном десятом Съезде онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии. Всего на Съезд приехали 1300 ведущих специалистов в этой сфере, в том числе члены Всемирной организации здравоохранения.

На Съезде обсуждались вопросы всех разделов онкологии - от нейрохирургии до ортопедии, кроме того, вопросы радиационной медицины, новых противоопухолевых препаратов, современной хирургии, а также использование сложнейшего навигационного оборудования, применение разных методик для каждого вида рака и многие другие аспекты взрослой и детской онкологии. Большое внимание в программе Съезда было уделено отчетам о работе «Ассоциации директоров центров и институтов онкологов России».

Такая острая тема как диагностика раннего рака также обсуждалась в рамках Съезда. Поднимались вопросы химиолечения и оперативных вмешательств. Были приведены данные различных исследований проблем онкологии. В результате были сделаны выводы о необходимости создания единого мирового канцер-регистра пациентов для внедрения новейших методик и тактик для ранней диагностики рака. В этой базе будут отражены заболевания пациентов по нозологиям и статистические данные для дальнейшего выбора метода лечения.

В рамках программы Съезда специалисту мурманской клиники была интересна тема выработки стратегии обследования и диагностики рака на ранней стадии у пациентов, проведения профилактической работы среди жителей региона. В отделении клиники врач-хирург занимается лечением колоректального рака пациентов стационара, в частности оперативным вмешательством при раке желудка, ободочной и прямой кишки. Также проводятся последующие реконструктивные вмешательства после проведенных онкологических операций.

Вячеслав Добров, врач-хирург, сертифицированный онколог ФГБУЗ ММЦ им. Н.И. Пирогова ФМБА России:

«Основная стратегия лечения онкологических больных - это тщательная индивидуализация подхода к каждому пациенту. Выявленные злокачественные образования у пациентов гастроэнтерологического отделения или экстренных пациентов нашей клиники мы берем под особый контроль, консультируем и предлагаем оперативное хирургическое лечение. Все операции проводятся нами по европейским стандартам лапароскопическим путем».

На Съезде Вячеслав Добров вступил в Общество онкологов России.