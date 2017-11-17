Врач медико-санитарной части решил подзаработать на приписках

В Мурманской области медработник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении врача медико-санитарной части № 6 ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности).

По версии следствия, в конце 2016 года врач, с целью получения дополнительного премирования за результаты работы, дал незаконное указание подчиненному медицинскому работнику заполнить сведения о прохождении 10 лицами лабораторных и диагностических исследований¸ после чего представил данные о прохождении лицами дополнительной диспансеризации, за что в последующем получил премию.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.