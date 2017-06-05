Врач психиатр-нарколог из Снежногорска попалась на выписке рецептов за деньги

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах признанно законным возбуждение уголовного дела в отношении врача психиатра-нарколога ФГБУЗ «ЦМСЧ № 120 ФМБА России» г.Снежногорск.

По версии следствия врач, находясь на своём рабочем месте, незаконно, в корыстных целях, выписала не состоящему на диспансерном учёте гражданину рецептурный бланк на сильнодействующее вещество «Трамадол» для его последующего приобретения в аптечных учреждениях.

За эту «услугу» врач получила от гражданина денежные средства в сумме 1 тысячи рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.285 УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей – до четырех лет лишения свободы.

Расследование дела находится под надзором прокуратуры.