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Мурманская область. Арктика26.06.18 09:19

Врачей, нарушивших Стандарт первичной медико-санитарной помощи, привлекли к дисциплинарной ответственности

Прокуратурой города Кандалакши проведена проверка по обращению заявителя о ненадлежащем оказании медицинской помощи несовершеннолетнему ребёнку 2002 года рождения, во время которой было установлено, что подросток, получив травму на тренировке по самбо, обращался в ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» за оказанием медицинской помощи. Врачом дежурным травматологом приемного отделения ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» и врачом - травматологом детского поликлинического отделения ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» были допущены нарушения законодательства об основах охраны здоровья граждан при оказании медицинской помощи несовершеннолетнему.

В частности, врачом дежурным травматологом приёмного отделения ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» неправильно проведена диагностика заболевания по результатам рентгенологического исследования 3.01.2018. Также, располагая сведениями о наличии изменений в правом плечевом суставе ребёнка, по данным рентгенологического исследования и о повторной травме того же сустава 6.01.2018, врачом дежурным травматологом приёмного отделения ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» не было назначено повторное рентгенологическое исследование сустава, тем самым не соблюден Стандарт первичной медико-санитарной помощи при привычных вывихах плечевой кости, утвержденный приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1133н, и не проведено своевременное диагностирование. В медицинской документации также не отражен факт обращения 6 января за оказанием медицинской помощи.

Врачом-травматологом поликлинического отделения ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» не были приняты меры к надлежащей организации обследования подростка для установления правильного диагноза и лечения, несмотря на неоднократные обращения родителя ребёнка по вопросу выдачи направления на плановую госпитализацию в  Мурманск.

Только после обращения заявителя в Министерство здравоохранения Мурманской области за оказанием содействия выдано направление на консультацию к детскому врачу-травматологу МГКБ СМП и на плановую госпитализацию пострадавшего для проведения оперативного лечения.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой города внесено представление главному врачу ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» об устранении нарушений законодательства об основах охраны здоровья граждан в РФ и недопущению их впредь. Представление рассмотрено и удовлетворено, 2 врача привлечены к дисциплинарной ответственности.

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