Врачи уверены, что вылечат апатитчанку Дарью Старикову

Дарья Старикова, апатитчанка, которая стала известной всей России из-за участия в «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщив о плохом состоянии системы здравоохранения в Апатитах и Кировске, о своём серьёзном заболевании.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, северянку оперативно госпитализировали в Москву, где она проходит лечение в научно-исследовательском онкологическом институте имени П.А. Герцена. Дарья уже прошла два курса химиотерапии. «По результатам, у меня всё идёт как надо! Моя опухоль за 2 курса химиотерапии уменьшилась на 65%! Консилиум будет в понедельник, где и будут решать, либо 3 курс химии, либо уже будет операция!» - сообщила Дарья Старикова на личной странице в «ВКонтакте».

Ранее врачи заявили, что отправлять девушку лечиться за границу нет необходимости. И что в их силах ей помочь.