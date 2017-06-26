Времени на подготовку к отопительному сезону в этом году остаётся совсем немного

Сегодня на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун подробно остановилась на теме подготовки к следующему отопительному сезону. Глава региона отметила, что в нынешнем году отопительный период завершился на две недели позже предыдущего, 13 июня. Из-за позднего завершения отопительного сезона ресурсоснабжающие и коммунальные организации вынуждены вести подготовку к следующему сезону в сжатые сроки.

«Учитывая, что очередной отопительный период на социально значимых объектах должен быть начат уже в конце августа, ресурсоснабжающие организации вынуждены готовить сети и прочие объекты ЖКХ в максимально сжатые сроки. По этой причине ресурсниками были экстренно внесены изменения в графики проведения опрессовки и гидравлических испытаний, и в большинстве муниципальных образований области такие испытания уже проведены. Работы по подготовке к следующему отопительному периоду начаты во всех муниципальных образованиях региона», – проинформировал министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский.

Губернатор рассказала, что в настоящий момент приходит много писем и обращений жителей Мурманской области с просьбой включить отопление в связи с холодным летом. Министр пояснил, что технологическое оборудование и инженерные сети сейчас частично выведены из эксплуатации, что в совокупности с особенностями процесса производства тепловой энергии не позволяет осуществить экстренный запуск теплоснабжения. Сейчас главная задача – в сжатые сроки провести комплекс мероприятий для подготовки к следующему отопительному сезону и выполнить эти работы своевременно и качественно.

Марина Ковтун подчеркнула, что времени на подготовку в этом году остается совсем немного, и поручила региональному Минэнерго строго контролировать подготовку к зиме на всех этапах.

«Муниципалитеты также прошу подключиться к контролю, быть в курсе всех происходящих ремонтных работ и информировать о возникающих проблемах. От качества сегодняшней работы зависит, как мы проведем следующий отопительный сезон, а он у нас длится как минимум 250 дней. Кроме того, в сентябре начнутся занятия в детсадах и школах. Нельзя пускать детей в классы, промерзшие от сентябрьских ночных заморозков. Глав муниципалитетов прошу задачу подготовки к следующему отопительному сезону поставить на первое место в своей работе», – сказала губернатор.