Мурманская область. Арктика07.03.18 20:20
Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», сегодня, 7 марта, с 18 часов введено ограничение до реверсивного движения автотранспорта на участке дороги ФАД Р-21 «Кола» с 1261 по
1270 км.
Временное ограничение движения на федеральной автомобильной дороге Р-21 «Кола»
Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», сегодня, 7 марта, с 18 часов введено ограничение до реверсивного движения автотранспорта на участке дороги ФАД Р-21 «Кола» с 1261 по
Ограничение введено до улучшения погодных условий. По возможности воздержитесь от поездок в данном направлении или заранее выбирайте пути объезда.
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Zviygincew
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