Временное ограничение движения на федеральной автомобильной дороге Р-21 «Кола»

Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», сегодня, 7 марта, с 18 часов введено ограничение до реверсивного движения автотранспорта на участке дороги ФАД Р-21 «Кола» с 1261 по 1270 км .

Ограничение введено до улучшения погодных условий. По возможности воздержитесь от поездок в данном направлении или заранее выбирайте пути объезда.