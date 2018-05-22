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Мурманская область. Арктика22.05.18 08:30

Временное ограничение на железнодорожном переезде Ваенга

27 мая с 20 часов до 6 часов 28 мая  на км 12+614 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Автоподъезд к г.Североморск» будет временно закрыт железнодорожный переезд (Ваенга/«Шавор», 2км 3пк) для проведения работ по замене переездного настила.

Пропуск автотранспорта будет осуществляться по одной полосе автомобильной дороги. Водителям следует учесть данную информацию при планировании маршрута следования.  

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