Мурманская область. Арктика04.01.18 09:50
«Время чудес!» - клуб авторской песни «Пять углов» приглашает северян на рождественский концерт
6 января в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится рождественский концерт «Время чудес!».
В исполнении клуба авторской песни «Пять углов» прозвучат песни на тему чуда, зимы и Рождества: «Синие сугробы» Ады Якушева, «Ребята, нужно верить в чудеса» Владимира Ланцберга, «Поздравление с Рождеством» Александра Базанова и многие другие.
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