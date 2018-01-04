«Время чудес!» - клуб авторской песни «Пять углов» приглашает северян на рождественский концерт

6 января в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится рождественский концерт «Время чудес!».

В исполнении клуба авторской песни «Пять углов» прозвучат песни на тему чуда, зимы и Рождества: «Синие сугробы» Ады Якушева, «Ребята, нужно верить в чудеса» Владимира Ланцберга, «Поздравление с Рождеством» Александра Базанова и многие другие.