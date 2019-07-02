Время поджимает, погода не радует - врио губернатора подгоняет дорожников

Правительство Мурманской области готово заключать с подрядными организациями долгосрочные контракты на ремонт и обслуживание дорог, если дорожники, в свою очередь, гарантируют исполнение работ качественно и в срок. Об этом сегодня заявил врио губернатора на совещании с представителями компаний-подрядчиков.

Открывая совещание, глава региона напомнил, что, согласно договорённости с вице-премьером правительства РФ Максимом Акимовым, Мурманская область получит дополнительное федеральное финансирование дорожной деятельности как на текущий, так и на следующий год. Более того, речь идёт о системном сотрудничестве с федеральным центром, в том числе – о реконструкции дороги на Териберку с привлечением федеральных средств. Единственное условие – безукоризненное исполнение регионом всех работ, предусмотренных национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Мы с вами договорились, что к 1 сентября завершим все работы в рамках нацпроекта. Давайте друг друга не подведём. Мы готовы заключать долгосрочные контракты, но взамен должны понимать, что подрядчики, которые у нас работают, действительно мобилизованы и делают всё с необходимым качеством. Если вы делаете дороги «с душой», чтобы можно было гордиться, – я и мои коллеги сделаем всё, чтобы с нашей стороны взаимодействие было комфортным. Но если выявятся проблемы с качеством и сроками, я вынужден буду занимать максимально жёсткую позицию – и публичную, и юридическую. Это честная сделка. Хотите развиваться, продолжать долгосрочные отношения – не подведите», – обратился к участникам совещания врио губернатора.

В свою очередь, дорожники поделились с главой области проблемами, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной работе.

Так, руководитель ООО «Кольское дорожное управление» Вячеслав Кузнецов посетовал на невозможность в отдельных муниципалитетах работать ночью – нарушаются установленные нормы соблюдения тишины, в результате подрядчики теряют драгоценное время. Глава «Мурманскавтодора» Виктор Козлов поднял наболевшую тему штрафов за вынужденное несоблюдение ГОСТов – на них тратятся деньги дорожного Фонда. Начальник ФКУ Упрдор «Кола» Михаил Овчинников указал на недостаточное количество мест отдыха и сервиса на автотрассах, что приводит к увеличению аварийности.

Стороны также обсудили вопросы качества приёмки выполненных работ, поиска замены песку для посыпки дорог, уборки мусора на обочинах трасс.

По итогам совещания подготовлен перечень поручений. Кроме того, будет создана рабочая группа с участием ведущих подрядных организаций и представителей правительства области, которая займётся решением текущих проблем дорожной отрасли в регионе.