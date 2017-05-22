Время прилёта и вылета авиарейса Шереметьево-Мурманск-Шереметьево перенесено

Прибытие самолёта, выполняющего рейс SU-1320 Шереметьево-Мурманск за 22 мая, задерживается по решению авиакомпании «Аэрофлот», предварительно до 11 часов 20 минут мск, в связи с поздним вылетом из аэропорта Шереметьево. А вылет рейса SU-1321 Мурманск-Шереметьево, переносится предварительно до 12 часов 20 минут, в связи с поздним прибытием самолёта под рейс.

Дополнительную информацию о задержке рейса можно получить в представительстве авиакомпании и в справочной аэропорта «Мурманск» по телефонам: 281-331, 281-431.