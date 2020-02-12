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Мурманская область. Арктика12.02.20 07:00

«Время талантов»

В Мурманской области прошёл традиционный международный конкурс-фестиваль «Время талантов». Местом его проведения стал Кольский районный Центр культуры, собравший около 400 участников. Конкурс стал настоящим творческим марафоном: он проходил по таким жанрам, как вокал, хореография, инструментальное исполнительство, театр, театр моды, цирк, и каждый жанр включал несколько номинаций по возрастным категориям, к примеру, в хореографии их было 12.

Урожай побед в своих номинациях и возрастных категориях собрали творческие коллективы Центра культуры, ставшие лауреатами конкурса. Первое место и Гран-при конкурса завоевал ансамбль танца «Дежа Вю», два первых места - ансамбль танца «Юность», первое место – ансамбль народной песни «Снежица», первое место – модельная студия «Стиль», показавшая мастерство в номинации «Театр моды», втрое и третье место – детский вокальный ансамбль «Задоринка». Зрители встречали выступления коллективов Центра культуры продолжительными аплодисментами, а коллективы показали на столь престижном конкурсе высокий уровень исполнительского мастерства. В целом же районный Центр культуры стал площадкой для обмена опытом и установления творческих связей между участниками фестиваля.

Высокое исполнительское мастерство участники из Кольского района показали и на открытом областном конкурсе «Русские напевы» имени В.М. Колбасы, котррый проводился в Мурманске. В конкурсе приняли участие хоровые коллективы народного жанра культурно-досуговых учреждений Заполярного края. Они представили русские народные песни и авторские произведения, написанные в народном стиле. Многие коллективы подготовили для конкурса вокально-хореографические композиции. Одну из таких композиций пол названием «Горенка» представил ансамбль народной песни «Снежица» совместно с ансамблем танца «Юность». Всего же народный коллектив районного Центра культуры подготовил на конкурс три концертных номера. И по оценкам жюри стал одним из победителей конкурса, завоевав второе призовое место.

А самую высокую оценку профессионального жюри получил ансамбль песни «Русские узоры» Дома культуры «Гармония» посёлка Молочный». Ансамбль «Русские узоры» завоевал Гран-при конкурса, выступая в сопровождении известного в районе ансамбля народных инструментов «Русские наигрыши».

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Сергей
12.02.20 01:19
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Ольга
12.02.20 01:02
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Наша Раша
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Комментарий к новости:Охранника уволили после скандала в больнице
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