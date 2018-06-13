Время творчества – некогда скучать в детских летних оздоровительных лагерях

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова продолжает занятия школы юного актера «Театр Солнца». Сегодня здесь встретились ребята, посещающие летний оздоровительный лагерь при мурманском лицее № 2. Они получат навыки уверенного выступления на сцене, раскрепощения речи и движения, узнают секреты подготовки к выступлению, выполнят упражнения для свободного голоса и чистой речи. Занятия проводит руководитель драматического театра «Комедиограф» Михаил Романенко.

В 12 часов в «Кировке» начнётся в «Мастерской творческих каникул» для детей, посещающих летний оздоровительный лагерь при мурманской кадетской школе. Ребята своими руками при помощи необычных ингредиентов, которые есть на кухне у любой хозяйки, создадут «жвачку для рук», подберут для нее уникальный цвет и слепят животное Заполярного края.

Песенный конкурс «Музыкальный хит-парад» для ребят из оздоровительного лагеря при мурманской гимназии № 9 начнётся в ДК в 12.00. Мальчишки и девчонки смогут продемонстрировать свои вокальные способности, посоревноваться командами, исполнить любимые детские песни, принять участие в музыкальных викторинах и конкурсах, весело и дружно провести время в кругу друзей. Конкурс будет проходить также 15 июня в 11.00 и 16 июня в 12.00.

Для ребят, посещающих летний оздоровительный лагерь при школе № 43, сегодня проходит мастер-класс по изготовлению книжных закладок. Занятие в Мурманской областной научной библиотеке посвящено знаменитому писателю Рэю Брэдбери и его произведению «Вино из одуванчиков», с момента выхода которого в этом году исполнилось 60 лет. Ребята услышат отрывки из книги Рэя Брэдбери, увидят эпизоды из фильма «Вино из одуванчиков» и создадут своими руками книжную закладку-одуванчик, которая будет напоминать каждому: «Это лето непременно будет летом нежданных чудес, и надо все их сберечь и где-то отложить для себя».