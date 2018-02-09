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Мурманская область. Арктика09.02.18 08:10

Время в пути поезда № 21/22 Санкт-Петербург – Мурманск – Санкт-Петербург сократится на 1 час 20 минут

На Октябрьской железной дороге проводится комплекс мероприятий для сокращения времени в пути следования дальних пассажирских поездов № 21 сообщением Мурманск – Санкт-Петербург и № 22 Санкт-Петербург – Мурманск.

При вводе нового графика движения поездов с 10 декабря 2017 года было произведено ускорение поездов № 21 Мурманск – Санкт-Петербург на 20 минут, № 22 Санкт-Петербург – Мурманск – на 21 минуту.

С 15 апреля 2018 года время в пути поезда № 21 сократится ещё на 1 час 20 минут и составит 24 часа 30 минут (вместо 25 часов 50 минут), а поезда № 22 – на 1 час 22 минуты и составит 24 часа 44 минуты (вместо 26 часов 6 минут).

Сокращение времени следования поездов будет достигнуто за счёт использования новых электровозов серии ЭП20, что позволит проезжать станцию Свирь без смены локомотива, как это происходило ранее. Вместо технической стоянки на 30 минут на станции Свирь поезд будет делать короткую остановку на 6 минут для посадки и высадки пассажиров. Также будет отменен ещё ряд технических стоянок.

Количество остановок для посадки и высадки пассажиров не сократится. Более того, в графике следования поезда № 21 с 1 февраля появилась новая остановка – на станции Пояконда, которая назначена в связи с поступившим обращением из администрации Кандалакшского района, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

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