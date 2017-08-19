Мурманская область. Арктика19.08.17 15:10
19 августа около 4 часов ночи на
1102 км автодороги Р-21 «Кола», по предварительной информации, водитель автомобиля «Форд Фокус» по неустановленной причине допустил съезд транспортного средства с дороги, в результате чего автомобиль врезался в скалу. Пассажир автомобиля 1991 года рождения погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Врезался в скалу: в Кандалакшском районе во время ДТП погиб пассажир автомобиля «Форд Фокус»
19 августа около 4 часов ночи на
Водитель 1976 года рождения госпитализирован в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.
По факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение11.08.17: Постепенный переход России на электромобили может быть осуществлён в ближайшее десятилетие, считает министр транспорта РФ Максим Соколов. А вы согласны с оптимизмом этого федерального руководителя?Проголосовало: 524 человека
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Последние комментарии
Ворчливый Старик
19.08.17 17:24
Поломничество чиновников к старым домам Мурманска! Это что-то новенькое в нашей жизни. Может быть и нам пора сходить, посмотреть, помолиться, попросить у фонда капремонота многоквартирных домов ускор
Комментарий к новости:Новый облик старых мурманских домов
i7yuhjb
19.08.17 00:59
Д****о, а не аэропорт!!!!!!!! * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Аэропорт – гавань, где встречаются самолёты и люди
Акакий Акакиевич
18.08.17 10:53
С чем вас и поздравляю! Хоть здесь мы впереди планеты всей!! Такими бы ускоренными темпами экономику поднимали, то цены бы нам не было.
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