Врезался в скалу: в Кандалакшском районе во время ДТП погиб пассажир автомобиля «Форд Фокус»

19 августа около 4 часов ночи на 1102 км автодороги Р-21 «Кола», по предварительной информации, водитель автомобиля «Форд Фокус» по неустановленной причине допустил съезд транспортного средства с дороги, в результате чего автомобиль врезался в скалу. Пассажир автомобиля 1991 года рождения погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель 1976 года рождения госпитализирован в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

По факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.