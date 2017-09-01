Врио директора сам себе оказал материальную помощь

Следственным отделом по городу Заполярный Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего врио директора МКП «Жилищное хозяйство», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием служебного положения).

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность врио директора муниципального казенного предприятия, 18 октября 2016 года путем издания незаконного приказа о выплате себе материальной помощи, присвоил денежные средства предприятия в сумме более 22 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Печенгский районный суд Мурманской области.