ХОРОШИЕ НОАВОСТИ: Наш пёстрый мир – от человека-невидимки до фантастического мороженогоВ Мурманске запрещают парковку транспортных средств в заездных карманах вдоль 302 и 305-го микрорайонов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика08.06.19 17:20

Врио главы сегодня стал ещё и выдвиженцем

Пока часть северян отдыхала в парках и скверах, изнывая от жары пришедшего лета и до сих пор работающих систем отопления в домах, партия власти трудилась в поте лица. Сегодня в ходе XXIX конференции Мурманского регионального отделения «Единой России» делегаты путем тайного голосования определили кандидата на должность губернатора региона. Подавляющее большинство голосов - 159 из 176 - набрал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

«Голосование проходило на конкурентной основе. В бюллетень на основании решения президиума регионального политсовета были включены кандидатуры врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, первого заместителя председателя Мурманской областной Думы Владимира Мищенко, директора гимназии № 8 города Мурманска Ольги Дзюбы и главы муниципального образования города Кировск Вадима Турчинова», - рассказал секретарь Мурманского регионального отделения Партии Сергей Дубовой.

Он подчеркнул, что все кандидаты представили ключевые тезисы своих предвыборных программ и ответили на вопросы партийцев на встрече с секретарями местных и первичных отделений Мурманского регионального отделения партии, которая состоялась в преддверии конференции.

В работе конференции приняли участие секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, депутаты областного парламента, члены правительства Мурманской области, избранные делегаты конференции. Общее количество участников превысило 250 человек.

«Опыт, который приобрел Андрей Владимирович, работая в структурах министерства строительства и ЖКХ, говорит о том, что у него все получится. Но для этого нужна самая широкая поддержка. Сегодня мы имеем возможность предоставить нашу партийную поддержку. Уверен, в ходе избирательной кампании он заручится более широкой поддержкой общественности - всего населения Мурманской области. Принятая сегодня на конференции программа развития региона как столицы Арктики, будет работать не на словах, а будет реализована в конкретных действиях и мероприятиях и улучшит качество жизни мурманчан», - заявил Турчак.

Он также отметил, что Чибис открыт в общении с людьми и всегда готов к диалогу и дискуссии. «Губернатор не должен сидеть в стенах своего кабинета, вырабатывать какие-то стратегии, считать, что он лучше всех знает, как регион будет развиваться. Он должен ездить по городам, посёлкам, общаться с жителями. Это работа 24 на 7, 365 дней в году ты отвечаешь за то, что происходит на вверенной тебе народом территории. Андрей Владимирович за последние два месяца лично посетил очень большое количество муниципальных образований. И это не какие-то запланированные поездки, заранее согласованные с администрацией.  Отклонения от маршрута, встречи с людьми, живое общение, готовность отвечать на любые, в том числе и неудобные вопросы. Если ты честен с людьми, если честен с самим собой, тогда у тебя все получится», - добавил Турчак, отметив, что кандидату от партии 8 сентября нужно добиться безусловной, честной и чистой победы.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСумма скрытых финансовых потоков россиян, с которых не уплачиваются налоги, может достигать 12 трлн рублей - эксперт
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Единая Россия» уже определилась с кандидатами в будущий состав Совета депутатов муниципального образования город Мурманск шестого созыва
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…«Адмирала Кузнецова» пустят на иголки!
-

Последние комментарии

Мария Николаевна
08.06.19 12:08
Оля, расспрашивай сотрудников заповедников о глобальном потеплении, а то что-то страшилок много стало.
Комментарий к новости:ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям
Ирина
07.06.19 22:09
Отчаянная. Я так не могу. А про нашу природу почитаю, пишите побольше: что видите, какие животные и растения попадаются, как там с мусором в лесах. А комары и мошки не заедят в июле?
Комментарий к новости:ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям
Ирина
06.06.19 22:49
А почему сумма за квадратный метр меньше чем по ФЗ ?
Комментарий к новости:Переселение – по единым правилам, по единому порядку, с уменьшением финансирования
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире20:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)21:00«Шоколад». Художественный фильм (12+)22:55«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечается рост цен на картофель, лук, пшено…-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 19 копеек, евро - на копейку-PRO Энергетику«Россети Северо-Запад» модернизируют в Мурманской области 282 км ЛЭП и введут 254 МВА трансформаторной мощности-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 10 июня-PRO Нефть и газВ стратегии компании «Газпром нефть» до 2030 года шельфовые проекты, в том числе на Крайнем Севере, становятся одним из наиболее перспективных направлений развития-PRO ЗаконыШутить с перегрузом в России не будут
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.05.19: Нынешняя власть создала виртуальную систему общения с гражданами. Она помогает Вам решать свои проблемы?Проголосовало: 526 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика