Врио главы сегодня стал ещё и выдвиженцем

Пока часть северян отдыхала в парках и скверах, изнывая от жары пришедшего лета и до сих пор работающих систем отопления в домах, партия власти трудилась в поте лица. Сегодня в ходе XXIX конференции Мурманского регионального отделения «Единой России» делегаты путем тайного голосования определили кандидата на должность губернатора региона. Подавляющее большинство голосов - 159 из 176 - набрал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

«Голосование проходило на конкурентной основе. В бюллетень на основании решения президиума регионального политсовета были включены кандидатуры врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, первого заместителя председателя Мурманской областной Думы Владимира Мищенко, директора гимназии № 8 города Мурманска Ольги Дзюбы и главы муниципального образования города Кировск Вадима Турчинова», - рассказал секретарь Мурманского регионального отделения Партии Сергей Дубовой.

Он подчеркнул, что все кандидаты представили ключевые тезисы своих предвыборных программ и ответили на вопросы партийцев на встрече с секретарями местных и первичных отделений Мурманского регионального отделения партии, которая состоялась в преддверии конференции.

В работе конференции приняли участие секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, депутаты областного парламента, члены правительства Мурманской области, избранные делегаты конференции. Общее количество участников превысило 250 человек.

«Опыт, который приобрел Андрей Владимирович, работая в структурах министерства строительства и ЖКХ, говорит о том, что у него все получится. Но для этого нужна самая широкая поддержка. Сегодня мы имеем возможность предоставить нашу партийную поддержку. Уверен, в ходе избирательной кампании он заручится более широкой поддержкой общественности - всего населения Мурманской области. Принятая сегодня на конференции программа развития региона как столицы Арктики, будет работать не на словах, а будет реализована в конкретных действиях и мероприятиях и улучшит качество жизни мурманчан», - заявил Турчак.

Он также отметил, что Чибис открыт в общении с людьми и всегда готов к диалогу и дискуссии. «Губернатор не должен сидеть в стенах своего кабинета, вырабатывать какие-то стратегии, считать, что он лучше всех знает, как регион будет развиваться. Он должен ездить по городам, посёлкам, общаться с жителями. Это работа 24 на 7, 365 дней в году ты отвечаешь за то, что происходит на вверенной тебе народом территории. Андрей Владимирович за последние два месяца лично посетил очень большое количество муниципальных образований. И это не какие-то запланированные поездки, заранее согласованные с администрацией. Отклонения от маршрута, встречи с людьми, живое общение, готовность отвечать на любые, в том числе и неудобные вопросы. Если ты честен с людьми, если честен с самим собой, тогда у тебя все получится», - добавил Турчак, отметив, что кандидату от партии 8 сентября нужно добиться безусловной, честной и чистой победы.