Врио губернатора Алексей Тюкавин и член СФ Татьяня Кусайко обсудили ход исполнения постановления Совета Федерации

Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Тюкавин провёл рабочую встречу с членом Совета Федерации Татьяной Кусайко. Основной темой встречи стал ход исполнения постановления Совета Федерации, принятого по итогам Дней Мурманской области, состоявшихся в верхней палате парламента страны в апреле.

Как сообщил врио губернатора, создана рабочая группа по контролю за исполнением постановления. Разработана «дорожная карта», исполнительные органы государственной власти Мурманской области приступили к выполнению пунктов постановления. В ближайшие дни в Совет Федерации будет направлен доклад о ходе исполнения «дорожной карты».

Алексей Тюкавин и Татьяна Кусайко подробно обсудили ход реконструкции здания областного драматического театра, а также областного театра кукол, которому передано помещение бывшего Дома офицеров.

Кроме того, сенатор сообщила, что в ходе рабочей поездки побывала в региональном Министерстве здравоохранения с целью определить потребности Мурманской области в закупках медицинского оборудования для онкологии, а также детской медицины.

Также на рабочей встрече Алексей Тюкавин и Татьяна Кусайко обсудили состояние и пути совершенствования медицинского обеспечения спортсменов, особо коснувшись медицинской поддержки детского спорта.