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Мурманская область. Арктика23.03.19 14:52

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: Нужно создать достойные условия для жизни людей

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис сегодня был представлен руководителям исполнительных органов власти, федеральных структур, правоохранительных органов, депутатам регионального законодательного собрания, главам муниципальных образований региона, бизнес-сообществу, представителям духовенства, общественности.

Нового руководителя региона представил полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, отметив богатый опыт работы врио губернатора как в регионах, так и на федеральном уровне и подчеркнув высокое доверие главы государства.

Александр Гуцан и Андрей Чибис также поблагодарили Марину Ковтун за ее вклад в развитие региона.

Врио губернатора Андрей Чибис прокомментировал, что намерен применить весь свой опыт, накопленный во время работы в федеральных органах власти, в ходе работы над рядом крупных инфраструктурных проектов национального значения, для развития Мурманской области – стратегически значимого региона и на благо его жителей.

«Решение Президента – это огромное доверие и ответственность. Мурманская область – стратегически важный для нашей страны регион, значимый с точки зрения нашей обороноспособности, ресурсного обеспечения, транспортно-логистического комплекса, удивительно красивый, с огромным туристическим потенциалом. А самое главное – здесь живут особенные, сильные люди, северяне. И говоря о стратегии развития, тех значимых проектах, которые нам предстоит реализовать, прежде всего нам нужно позаботиться о том, как живут наши люди, потому что именно люди делают все эти великие дела, и для них должны быть созданы достойные условия», – отметил врио главы региона.

Андрей Чибис подчеркнул, что особое внимание будет уделять вопросам благоустройства, качества и стоимости жилищно-коммунальных услуг и медицины, создания достойных рабочих мест для северян. Серьёзным вызовом и одной из ключевых задач врио губернатора назвал проблему оттока молодого трудоспособного населения из региона.

«Для того чтобы молодёжь не уезжала, а приезжала в Мурманскую область, нужно обустроить регион так, чтобы жить здесь было здорово и интересно: была нормальная работа, жильё, городская среда, досуг», – прокомментировал Андрей Чибис.

 

Комментарии

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