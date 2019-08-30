Врио губернатора Мурманской области поздравил трудовой коллектив АО «ММТП» с предстоящим праздником

Глава Мурманской области Андрей Чибиc посетил АО «ММТП»

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис посетил Мурманский морской торговый порт в преддверии 104-ой годовщины со дня основания градообразующего предприятия, которую предприятие будет отмечать 1 сентября.

В рамках мероприятия глава региона поздравил трудовой коллектив с предстоящим праздником, а также наградил особо отличившихся сотрудников АО «ММТП» памятным знаком. Награда приурочена к 125-летию экспедиции С.Ю. Витте, заложившей основы современной политики освоения Кольского Заполярья.

За значительный вклад в развитие Мурманской области памятным знаком были награждены Ирина Гречишникова, Сергей Духанин, Андрей Ризниченко, Евгений Ляпунов, Александр Смирнов и ветеран порта Валентина Егорова.

В свою очередь генеральный директор АО «ММТП» Александр Масько передал врио губернатора Мурманской области Андрею Чибису книгу об истории изыскания, проектировании старейшего предприятия города Мурманска - «Начало большого пути. Валериан Ляхницкий и Мурманский морской торговый порт».