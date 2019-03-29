Врио губернатора Мурманской области спасает северян от синдрома «зимней спячки»

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис посетит с рабочим визитом ЗАТО г.Североморск. «Пока проверял работу штаба по уборке города, увидел, что у людей очень много замечаний и предложений к власти, которыми они готовы делиться, - пишет в своем «Инстаграм» Андрей Чибис. - Так что начинаем серию встреч - буду приезжать в районы и муниципалитеты, чтобы поговорить, выслушать и понять, что нужно делать в первую очередь. Начинаем с Североморска».

29 марта в 19.00 в североморском Центре досуга молодёжи (ул. Душенова, 10) пройдёт встреча Андрея Чибиса с североморцами.

Приглашаются все желающие.