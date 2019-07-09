Врио губернатора просит Антона Силуанова снизить издержки предпринимателей, работающих в Арктической зоне России

Снизить издержки предпринимателей, работающих в Арктической зоне России, – с таким предложением глава региона обратился сегодня к первому заместителю председателя правительства РФ Антону Силуанову на совещании, посвященном ходу реализации нацпроектов и достижению национальных целей развития страны. Совещание прошло в режиме видеоконференции. Среди обсуждавшихся вопросов – ход реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как подчеркнул глава региона, из-за повышенных издержек предприниматели, работающие в условиях Крайнего Севера и Арктики, находятся в неравных конкурентных условиях. Врио губернатора предложил исключить из налогооблагаемой базы по страховым взносам полярные надбавки, дополнительные оплачиваемые отпуска и компенсацию проезда к месту отдыха и обратно, а также рассмотреть возможность введения для предпринимателей Арктической зоны дополнительных льгот, применяемых к резидентам ТОСЭР.

«Нагрузка на бизнес на нашей территории радикально выше, и это при том, что условия хозяйствования, мягко скажем, отличаются от условий средней полосы или южных территорий. В этом смысле малый и средний бизнес, несмотря на все меры поддержки, которые мы ему оказываем, в условиях Арктики просто задыхается. Для нас снижение издержек предпринимателей – вопрос принципиальный, в противном случае из-за этих нагрузок малый и средний бизнес просто не получит должного развития», – подчеркнул врио губернатора.

Кроме того, глава Мурманской области предложил рассмотреть возможность предоставления предпринимателям, работающим в районах Крайнего Севера, преимуществ в отношении предлагаемой ими цены при проведении закупок для государственных и муниципальных нужд.

Соответствующие предложения уже направлены в адрес правительства Российской Федерации, глава региона обратился к вице-премьеру Антону Силуанову с просьбой оказать поддержку в проработке вопроса.