Вручены награды отличившимся представителям бизнес-сообщества региона

Сегодня первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провёл заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области. Заседание началось с торжественной церемонии награждения предпринимателей, внесших заметный вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области, а также победителей и лауреатов регионального ежегодного конкурса «Предприниматель года».

Поздравляя представителей бизнес-сообщества от имени губернатора Марины Ковтун, Алексей Тюкавин отметил, что малый бизнес создаёт рабочие места, внедряет новые технологии, наполняет рынок товарами и услугами, участвует в реализации областных социально-экономических программ, занимается благотворительностью.

По поручению губернатора Марины Ковтун первый заместитель главы региона вручил Благодарности и Благодарственные письма Губернатора Мурманской области, а также знаки победителям и лауреатам ежегодного областного конкурса «Предприниматель года».

Перейдя к деловой повестке заседания, Алексей Тюкавин предоставил слово министру развития промышленности и предпринимательства Ольге Кузнецовой для доклада об эффективности государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Мурманской области в 2017 году.

В докладе министра отмечалось, что содействие развитию предпринимательства в регионе является одним из приоритетных направлений работы правительства Мурманской области. Это финансовая поддержка, налоговые преференции, снижение административных барьеров.

«Несмотря на то что за последние два года софинансирование из федерального бюджета мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, сократилось, объём региональных бюджетных средств был не только сохранён, но и увеличен. Так, в 2017 году расходы на государственную поддержку предпринимательства за счет средств областного бюджета составили 57,4 млн рублей. В 2016 году эта сумма была почти на 10 млн меньше», – подчеркнула Ольга Кузнецова.

Участники заседания также обсудили тенденции и инструменты кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, рассмотрели вопрос о программах микрокредитования, реализуемых Фондом развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области.