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Мурманская область. Арктика13.12.19 12:17

Все – на хоккей!

Завтра, 14 декабря, в 13.00 на стадионе «Строитель» состоится заключительный матч домашней серии игр Суперлиги 2019 года хоккейного клуба «Мурман». Северная дружина на ледовой арене встретится с гостями из Красноярска – командой «Енисей». Игра обещает быть зрелищной.

В настоящий момент ХК «Мурман» имеет в наличии 5 очков и располагается на 12 месте турнирной таблицы высшего дивизиона отечественного хоккея с мячом сезона 2019/2020. Нашим хоккеистам нужна победа, однако их ждёт серьезный противник. ХК «Енисей» 15 раз становился обладателем золотых медалей, а игроки клуба завоевывали для страны звание чемпионов мира. Несмотря на такого титулованного соперника, «Мурман» решительно настроен бороться за достойный результат.

Завтра нашим хоккеистам понадобится максимальная поддержка трибун. Приглашаем всех болельщиков, жителей и гостей города Мурманска поддержать нашу команду! Поболеем за наших и за красивый хоккей!

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального бюджета и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.

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NOUDIMON
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Ленин
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Молодежь Мурмана с медалями? Или это теперь такие значки или за членство в юнармии или за ГТО?
Комментарий к новости:Молодёжь Мурмана - для науки и жизни
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