Все – на хоккей!

Завтра, 29 января, в 18.30 на стадионе «Строитель» состоится очередной матч домашней серии игр Суперлиги 2020 года хоккейного клуба «Мурман». Встреча обещает быть зрелищной: на ледовой арене встретятся принципиальные соперники - команды «Мурман» и «Кузбасс».

В настоящее время ХК «Мурман» имеет в наличии 5 очков и располагается на 14 месте турнирной таблицы высшего дивизиона отечественного хоккея с мячом сезона 2019/2020. Нашим хоккеистам нужна победа, однако их ждёт серьёзный соперник.

Завтра нашим хоккеистам понадобится максимальная поддержка трибун. Приглашаем всех болельщиков, жителей и гостей города Мурманска поддержать нашу команду! Поболеем за наших и за красивый хоккей!

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе. Поддержка клуба обеспечивается средствами из городского, регионального бюджетов, а также силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.