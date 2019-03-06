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Мурманская область. Арктика06.03.19 14:05

Все богатства Арктики – на продажу! Президент поручил Минэнерго изучить идею нацпроекта «Арктика» с производством СПГ

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минэнерго РФ Александру Новаку изучить ряд предложений ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко относительно развития российского сегмента сжиженного природного газа (СПГ), сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с текстом обращения.

В своем письме в адрес президента В. Литвиненко написал, что специалисты университета провели работы по анализу международного рынка спроса и производства СПГ и считают, что развитие СПГ-сегмента в условиях арктического шельфа в России сдерживается из-за проблем, требующих срочного решения.

Специалисты считают, что при поддержке государства запасы газа, разведанные в 60-80-е годы прошлого века (10 трлн кубометров запасов газа и 6,5 трлн кубометров ресурсов газа), в частности, при условии создания российской технологии крупнотоннажного сжижения, обеспечения круглогодичного функционирования Северного морского пути (СМП), ускоренного создания ледокольного и танкерного флота, освоения российским машиностроением выпуска оборудования для СПГ-производств, позволят России занять до 1/3 растущего рынка СПГ в мире.

Литвиненко также указал, что в России нет единого организующего документа (например, указа Президента РФ), определяющего целевые показатели по удвоению объёмов экспорта газа за счёт производства СПГ (140-150 млн т в год), мощность и сроки создания необходимого ледокольного и танкерного (газовозы) флота, сроки разработки и передачи в промышленное освоение российской технологии крупнотоннажного сжижения и критически важного оборудования, соответствующей производительности.

«Уникальное географическое положение полуостровов Ямала и Гыдана относительно Атлантического и Тихоокеанского рынков сбыта и не менее уникальная ресурсная база России по газу, успешный опыт и накопленные компетенции «НОВАТЭКа» позволяют уверенно масштабировать производство СПГ до 140-150 млн тонн в год», - пишет ректор.

Эксперты отмечают увеличение прогнозов мирового спроса на СПГ - сегодняшний диапазон - 460-700 млн тонн в год (срок не указывается. – Ред.). «Европа, теряя свой потенциал добычи газа, постоянно наращивает мощность регазификационных терминалов, уже превышающую 150 млн тонн в год, используя при этом только четверть мощностей. С учётом строящихся и проектируемых терминалов к 2024 году они увеличатся до 200 млн тонн в год. Прогноз на 2030 год - 300 млн тонн/г», - передает источник слова В. Литвиненко.

Ректор Горного университета делает вывод, что это «однозначно свидетельствует об ошибочности представлений о так называемой конкуренции российского сетевого газа и российского СПГ в Европе - в каждом сегменте свои производители и поставщики трубного газа и СПГ».

«При этом очевидно, что после реализации проектов «Северный поток 2» и «Турецкий поток» возможности увеличения объёма поставок сетевого газа «Газпрома» в Европу по геополитическим мотивам будут исчерпаны. Максимально возможный рост поставок российского СПГ - это безальтернативный вариант сохранения и наращивания доли российского газа на рынках Европы и мира», - считает учёный.

В связи с этим В. Литвиненко считает целесообразным закрепить указом Президента РФ цели, показатели и сроки, обеспечивающие переход Северного морского пути в круглогодичный режим работы в восточном направлении, уровни производства СПГ (140-150 млн тонн в год), сроки, мощности и спецификацию создаваемого флота, российских технологий крупнотоннажного сжижения, локализации критически важного для производства СПГ оборудования, разработки и реализации программы геологоразведочных работ и лицензирования в зоне влияния Севморпути.

Учёный считает необходимым разработать и утвердить госпрограмму развития Севморпути, российского СПГ-сегмента, пространственного развития северных регионов, входящих в Арктическую зону исходя из целевых показателей, определенных указом президента РФ.

По мнению В. Литвиненко, нужно определить орган исполнительной власти (консорциум всех участников, ответственных за работу в Арктике), отвечающий за разработку Национального проекта (Государственной программы) «Арктика», обеспечивающей межотраслевую координацию и синхронизацию всех действующих и потенциальных участников проекта, обеспечивающих создание на территории Ямала-Гыдана и прилегающей к суше части шельфа Карского моря масштабного российского СПГ-сегмента (до 140-150 млн тонн в год).

Эксперт полагает, что нужно закрепить на территории Ямала-Гыдана и прилегающей к суше части шельфа Карского моря все участки недр федерального значения, содержащие разведанные неразрабатываемые запасы и потенциальные ресурсы газа в их пределах, в качестве ресурсной базы российского СПГ-сегмента.

По мнению В. Литвиненко, нужно создать на базе терминалов в Мурманске и Камчатке независимые торговые площадки, обеспеченные физически реальными объёмами СПГ в качестве хабов в зоне Тихого Океана и Атлантического океана.

Учёный также считает, что нужно рассмотреть вопрос целесообразности придания статуса Национального объединенному проекту развития Севморпути, создания российского СПГ-сегмента и пространственного развития северных регионов, входящих в Арктическую зону (Национальный проект «Арктика»).

В Минэнерго отказались от комментариев.

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