Мурманская область. Арктика07.12.17 09:25
«Все будет завтра» - в Мурманской областной филармонии состоится концерт
В рамках фестиваля «Рождественские встречи» 9 декабря в Мурманской областной филармонии состоится концерт «Все будет завтра».
В исполнении мурманского ансамбля «Лёгкие люди» прозвучат песни Микаэла Таривердиева, Александра Вертинского, романсы Исаака Шварца и Булата Окуджавы. Музыканты планируют порадовать слушателей совершенно новыми композициями, анонсировать будущие концертные программы.
Состав ансамбля: Екатерина Ефремова - вокал, гитара; Евгений Попов – скрипка; Екатерина Охраминская – виолончель; Петр Макаров – фортепиано; Василий Чистячков - бас-гитара; Александр Павловский – ударные.
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