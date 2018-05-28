Мурманская область. Арктика28.05.18 07:20
«Всё для сада, огорода» - в Кировске
2-3 июня администрация города Кировска проводит ежегодную универсальную торговую ярмарку «Всё для сада, огорода», которая будет располагаться на площадке у городского Дворца культуры.
В эти дни будет организована реализация широкого ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров, продукции животноводства и растениеводства, саженцев, рассады, произведенной и выращенной садоводами – огородниками города Кировска, ближайших городов Мурманской области (гг.Апатиты, Мончегорск и др.), представителями других регионов России, а также субъектами малого и среднего предпринимательства.
Во время проведения ярмарки планируется работа выездных буфетов с широким ассортиментом продукции собственного производства.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 206 человек
-
Последние комментарии
Юляша Буракаша из Простоквашино.
23.05.18 17:00
Блогер Варламов показал, какова РЕАЛЬНАЯ ситуация в городе. Факт! Но л****ые местные СМИ (ГТРК МУРМАН) этого якобы не замечают. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Мэр Мурманска отчитался перед депутатами
Юрий
23.05.18 11:49
Вызывает сожаление использование в качестве "эксперта" человека, который говорит, а вдруг на борту дизель-электрической подводной лодки будет ядерная энергетическая установка. Заявления вначале о том,
Сергей
23.05.18 02:01
ладно тут из мухи слона делать, у кого не спроси , что в вагончике людей, что просто рыбаков, все говорят ничего, пусто, только на третий или 4 день слух пошёл что кто то что то поймал
Комментарий к новости:На реке Кола открыли сезон сёмужной ловли
-Скоро в эфире11:05«Tele Travel». Информационная программа (12+)11:35«Открытая студия». Тематическая программа (12+)12:05«Улицы разбитых фонарей-7». Художественный сериал, 24 серия (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области суммарная задолженность по заработной плате увеличилась на 19%-PRO ВалютуМировые цены на нефть играют против рубля-PRO ЭнергетикуВерховный суд Российской Федерации подтвердил легитимность действий комитета по тарифному регулированию Мурманской области-PRO ЖКХПрокуратура нашла нарушения в работе мончегорских управляющих компаний-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПенсионные страдания: депутаты Госдумы предложили не ограничивать сумму зарплаты, с которой платятся страховые взносы в пенсионную систему