«Всё для сада, огорода» - в Кировске

2-3 июня администрация города Кировска проводит ежегодную универсальную торговую ярмарку «Всё для сада, огорода», которая будет располагаться на площадке у городского Дворца культуры.

В эти дни будет организована реализация широкого ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров, продукции животноводства и растениеводства, саженцев, рассады, произведенной и выращенной садоводами – огородниками города Кировска, ближайших городов Мурманской области (гг.Апатиты, Мончегорск и др.), представителями других регионов России, а также субъектами малого и среднего предпринимательства.

Во время проведения ярмарки планируется работа выездных буфетов с широким ассортиментом продукции собственного производства.