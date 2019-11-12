Все «ели» «Макароны по-флотски», а понравился «Апельсин»

Под девизом «Не бойтесь быть смешными – это не больно, и вам за это ничего не будет» в минувшее воскресенье в областной «Кировке» прошёл конкурс юмора и смеха «Макароны по-флотски». Более 20 участников – как профессионалов, так и любителей юмористического жанра, – соревновались в четырех номинациях: «Театр эстрадных миниатюр», «Пантомима, клоунада», «Юмористическая песня» и «О-ГО-ГО» (музыкальные юмористические композиции).

Помимо конкурсных выступлений, рамках мероприятия прошли творческий интенсив по написанию фельетонов на заданную тему «И в шутку, и всерьёз» и мастер-класс от руководителя «Stand Up. Мурманск» Дмитрия Амелькина.

Все участники конкурса награждены дипломами. В состав жюри вошли: Александр Патрикеев – капитан запаса первого ранга, ветеран Пограничной службы, организатор первой флотской юморины в Мурманске; Сергей Грицай – дирижёр военного оркестра в/ч 77360 города Полярного; Кристина Морозова – петербургская актриса, режиссёр гуманитарного университета профсоюзов, искусствовед при институте культуры и искусств; Леонид Таранов – петербургский актёр театра и кино, актёр театра АРТ-подвал «Бродячая собака». По итогам работы жюри присуждены:

номинация «Нетеатральная миниатюра»

диплом I степени – Народный самодеятельный коллектив драматический театр «Апельсин» (МБУК ЗАТО Александровск «Центр творчества и досуга, г. Гаджиево»);

номинация «Театр эстрадных миниатюр»

диплом III степени – Народный самодеятельный коллектив драматический театр «Комедиограф» (ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова»);

диплом II степени – Театральный коллектив «Белокаменские вареники» (МБУК «Междуреченский сельский Дом культуры», сельского поселения Междуречье, Кольского района, Мурманской области);

диплом I степени – Народный самодеятельный коллектив драматический театр «МОТЕС» (МБУК «Централизованная клубная система, г. Полярного»);

номинация «Пантомима»

диплом II степени – Независимый театр «СВЕТОЧ» (г. Полярные Зори);

диплом I степени – Свободная театральная компания ЗАТО Театр (г. Североморск);

номинация «Юмористическая песня»

диплом III степени – Синебабнов Антон Андреевич (сержант воинской части 73385, г . Мончегорск-12);

диплом II степени – Народный самодеятельный коллектив клуб авторской песни «Пять углов» (ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова»);

диплом I степени – Независимый театр «Светоч» (г. Полярные Зори);

номинация «Школьный ералаш»

диплом III степени – Щуров Владислав Дмитриевич, участник группы «Менестрель» (войсковая часть 38643 п. Спутник)

диплом II степени – группа «Менестрель» (войсковая часть 38643, п. Спутник);

Диплом I степени – Театральная студия «Феникс» (МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 49»);

номинация «О-Го-Го - Танец»

диплом III степени – образцовый детский коллектив ансамбль народной песни и танца «Забава» (МБУДО Дом детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана, г. Апатиты);

диплом II степени – заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость» (ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова»);

диплом I степени – Народный самодеятельный коллектив ансамбль современного танца «Престиж» (МБУК Городской Дом культуры «Гармония», г.п. Молочный).

Гран-при фестиваля – группа «Полосатые лопаты» (63 отдельный морской инженерный полк Северного флота) за номер «О серьёзной армии с несерьёзной стороны».