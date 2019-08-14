Всё есть, а преподавателей нет: в Мурманской области продолжается мониторинг реализации нацпроекта «Культура» на территории региона

Спикер регионального парламента Сергей Дубовой, вице-спикер областной Думы Наталия Ведищева и председатель профильного комитета Михаил Ильиных посетили Детскую школу искусств в Умбе. Парламентарии отметили, что поставки оборудования и учебно-методической литературы ведутся в полном объёме в соответствии с графиком:

– Приобретено много нового оборудования: два пианино и фортепиано «Михаил Глинка», акустическая и световая аппаратура очень высокого качества, мебель для кабинета прикладного искусства, где проводятся уроки по лепнине: столы, стулья. Для небольшой сельской школы – это масштабное обновление, – считает Сергей Дубовой.

В рамках нацпроекта на покупку инструментов, оборудования и учебно-методической литературы было выделено около четырёх миллионов рублей. Из них – почти три с половиной миллиона – средства федерального бюджета, около трёхсот тысяч рублей – областного бюджета и порядка двухсот тысяч – местной казны.

«Школе необходимо решить кадровую проблему, - подчеркнула Наталия Ведищева. - Здесь шесть человек персонала и такое огромное количество техники. В первую очередь, не хватает педагога по фольклору, баяниста, аккордеониста, духовиков. Парадоксальная ситуация: есть инструменты, есть жилье, но нет сотрудников. Я уверена, что сюда придут педагоги, которые болеют душой и понимают, насколько здесь благоприятная обстановка для работы. Благодаря национальному проекту оснащение теперь в сельской школе такое, что позавидуют многие городские школы искусств».