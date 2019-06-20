«Всё кувырком» - артисты Мурманского областного театра кукол поедут на гастроли в Кострому

С 20 по 23 июня Мурманский областной театр кукол в рамках программы «Большие гастроли - для детей и молодёжи 2019» обменяется творческим опытом с Костромским областным театром кукол.

Мурманчане покажут спектакли «Сказки бабушки Зимы», «Пряничный человечек» и «Всё кувырком». А уже с 7 по 10 ноября ответный визит в столицу Заполярья нанесут артисты из Костромы со спектаклями «Не ёжик», «Котёнок по имени Гав» и «Чудо-зонтик».

Актерский состав гастролей: заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина, Денис Дмитриев, Тамара Лашина, Иван Песнев и Лилия Федосенко.

В 2018 году Мурманский областной театр кукол уже принимал участие в программе «Большие гастроли - для детей и молодежи». В октябре прошли обменные гастроли с Академическим театром драмы им. Виктора Савина из Сыктывкара.